La forza di una donna, spoiler 24 novembre 2025: Bahar vuole fuggire e coinvolge Nisan nel suo piano

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 24 novembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar ha preso una decisione, vuole andare via dalla casa di montagna insieme ai suoi figli. La donna, infatti, vuole tornare a vivere a casa sua dove è circondata dall’affetto dei suoi cari.

Spoiler La forza di una donna 24 novembre 2025: Bahar ha in mente un piano per tornare a casa sua

La protagonista è consapevole del fatto che, preoccupato per la loro incolumità, Sarp non le permetterà di lasciare il rifugio. Infatti, vuole fuggire senza dire nulla al suo ex marito.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che Bahar coinvolgerà la figlia nel suo piano per fuggire dalla casa di montagna. Nel frattempo Nisan avrà qualche problema con il piccolo Doruk.