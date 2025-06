La forza di una donna, spoiler 26 giugno 2025: Sirin mente al padre, Bahar racconta una storia ai figli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 14.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 26 giugno 2025, nel penultimo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che prima di recarsi in ospedale per fare visita alla moglie Enver chiederà a Sirin di andare insieme a lui. La ragazza, però, farà finta di non stare bene per poter rimanere a casa da sola, il suo scopo è quello di cercare il telefono di Sarp perché ha capito che lo ha trovato il padre.

Spoiler La forza di una donna 26 giugno 2025: Hatice capisce che tra Enver e Sirin c’è qualcosa che non va

In ospedale Hatice osservando il comportamento del marito capirà che c’è qualcosa che non va tra Enver e la figlia Sirin, lui però non le ha raccontato ciò che ha scoperto.

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano anche che nella puntata di oggi Bahar prima di mettere i suoi figli a letto gli racconterà una storia. Insieme a loro rivivrà il giorno delle sue nozze con Sarp e i ricordi legati al primo viaggio che hanno fatto insieme.