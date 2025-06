La forza di una donna, spoiler 23 giugno 2025: Bahar disperata, Hatice tenta il suicidio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 14.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 23 giugno 2025, nel primo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Yusuf continuerà ad insistere con Bahar affinché lasci l’appartamento, lei in preda alla disperazione proverà a trovare una soluzione per risolvere la delicata situazione in cui si trova.

Spoiler La forza di una donna 23 giugno 2025: Hatice trova Sirin in fin di vita

Nonostante la preoccupazione Bahar davanti ai suoi figli proverà ad avere un atteggiamento positivo per non far capire loro quanto in realtà sia triste. La figlia però ne risentirà molto, soprattutto perché non è ancora riuscita ad inserirsi a scuola.

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano anche che Hatice dopo essere rientrata a casa farà i conti con una drammatica scoperta. Di che si tratta? Troverà Sirin in fin di vita, quale sarà la sua reazione? Questa volta la donna non proverà a salvarla, tenterà infatti di togliersi la vita per mettere fine alla loro sofferenza. Entrambe verranno poi trasportate in ospedale in condizioni gravissime.