La forza di una donna, spoiler 25 giugno 2025: Bahar e Hikmet si aiutano a vicenda, Sirin scopre che…

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 14.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 25 giugno 2025, nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar accetterà di aiutare Hikmet mantenendo il suo segreto su Ceyda, anche lui però la aiuterà convincendo Yusuf a permetterle di rimanere a casa sua con i suoi figli. Poco dopo farà una scoperto che la spiazzerà, infatti verrà a conoscenza del fatto che sua madre e sua sorella sono finite in ospedale, Hatice al momento è ancora in terapia intensiva.

Spoiler La forza di una donna 25 giugno 2025: Bahar vuole vedere Hatice, Henver si oppone

Preoccupata per la madre Bahar proverà a farle visita ma Enver si dirà contrario per evitare di turbare ulteriormente Sirin. Quando però si rivolgerà a Jale la dottoressa la aiuterà di nascosto. Nel frattempo Arif riceverà la visita di Bersan, la donna tornerà nel quartiere e proverà a parlare con lui ma l’uomo la manderà via con tono violento dicendole di non avere nulla da dire.

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che quando Sirin torna a casa con il padre capisce che lui ha trovato il cellulare di Sarp mentre lei era in ospedale, una prova che la collega alla morte del marito di Bahar.