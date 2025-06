La forza di una donna, spoiler 24 giugno 2025: Bahar ripensa al passato, una donna le farà visita

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 14.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 24 giugno 2025, nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar ripenserà ad alcuni momenti del passato vissuti insieme a Sarp. Ricorderà quella volta in cui incontrò la madre del marito, Julide, a casa sua e lasciandosi ingannare dalla sua giovane età pensò che si trattasse della sua amante.

Spoiler La forza di una donna 24 giugno 2025: Sirin sta meglio, Hatice è grave

Accecata dalla gelosia Bahar fece una scenata al suo amato, però le cose si sistemarono subito quando scoprì che in realtà la donna era la madre di Sarp. Nell’episodio di oggi Sirin e Hatice saranno ancora ricoverate in ospedale dopo aver tentato entrambe il suicidio.

Enver apparirà molto preoccupato, le condizioni di salute della figlia non sono gravi infatti non resterà ancora a lungo in ospedale, la moglie invece sarà ancora in terapia intensiva. Le anticipazioni de La forza di una donna svelano che Bahar riceverà la visita di una donna.