La forza di una donna, spoiler 24 febbraio 2026: Enver fa un disastro, Sirin turba Doruk e Nisan

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 24 febbraio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Emre sarà davvero sconvolto a causa della scoperta che ha fatto. Per ottenere la custodia di Arda ha dovuto effettuare il test del Dna grazie al quale ha scoperto che non è davvero suo figlio.

Spoiler La forza di una donna 24 febbraio 2026: Sirin sconvolge i suoi nipoti

Dopo la tragica morte della moglie Enver, probabilmente a causa dello choc e del terribile dolore provato, ha iniziato ad avere delle allucinazioni. L’uomo ha delle visioni di Hatice e mentre sarà distratto farà un irreparabile disastro.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che, rimasta da sola con Doruk e Nisan, Sirin deciderà di raccontare ai nipoti una verità che li turberà non poco.