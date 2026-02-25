La forza di una donna, spoiler 25 febbraio 2026: Enver e Sirin si trasferiscono da Bahar poi decidono di…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 25 febbraio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che a causa delle continue visioni Enver è spesso distratto, nell’episodio di ieri è addirittura scoppiato un incendio a causa sua.

Spoiler La forza di una donna 25 febbraio 2026: Ceyda non può andare da Fazilet, la sostituisce Bahar

A causa delle fiamme che hanno travolto l’appartamento di Enver lui e la figlia saranno costretti a trasferirsi a casa di Bahar. Lui e Sirin penseranno di andare a vivere nell’abitazione di Sarp fin quando non troveranno una nuova casa in cui stare.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Ceyda non potrà andare al lavoro perché avrà la febbre. A casa di Fazilet si recherà Bahar per sostituire momentaneamente l’amica.