La forza di una donna, spoiler 21 novembre 2025: Bahar scopre che Yeliz è morta e attacca Sarp

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 21 novembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar scoprirà finalmente la verità sul tragico episodio che ha colpito l’amica. Per sbaglio sarà Emre a farle capire che Yeliz è morta, lei dopo aver appreso la terribile notizia sarà disperata e scoppierà a piangere.

Spoiler La forza di una donna 21 novembre 2025: Bahar rivolge dure accuse a Sarp

La protagonista dopo aver parlato con Emre chiamerà subito Arif per chiedergli delle spiegazioni sulla morte di Yeliz. Bahar chiederà anche all’amico di recarsi nella casa di montagna per riportare lei e i suoi figli a casa sua.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che in un momento di sofferenza e rabbia Bahar si scaglierà duramente contro Sarp. La donna rinfaccerà al ‘marito’ di non essere morto e lo accuserà di aver distrutto la loro vita e di aver provocato la morte di Yeliz