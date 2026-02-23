La forza di una donna, spoiler 23 febbraio 2026: una scoperta sconvolge Emre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 23 febbraio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Emre si ritroverà a fare i conti con un’inaspettata scoperta che inevitabilmente lo sconvolgerà molto.

Spoiler La forza di una donna 23 febbraio 2026: Emre fa il test del Dna e scopre…

Emre si è rivolto a Kismet per cercare di ottenere la custodia del piccolo Arda e lei gli ha consigliato di effettuare il test del Dna per dimostrare che sia davvero suo padre. Quando lo ha detto a Ceyda non ne è stata molto felice, ma lui le ha spiegato che è una cosa necessaria.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che dopo aver effettuato il test l’uomo scoprirà una verità scioccante. Quale? In realtà Arda non è suo figlio.