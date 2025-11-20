La forza di una donna, spoiler 20 novembre 2025: Enver e Hatice aiutato Idil, Sirin scopre che…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 20 novembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Sirin continuerà a lavorare nel negozio di tessuti di Dündar, ma la cosa non le piace affatto. Il suo atteggiamento nei confronti dei clienti appare svogliato, non mostra interesse per le vendite e questo non li invoglia certo ad acquistare.

Spoiler La forza di una donna 20 novembre 2025: Enver e Hatice decidono di ospitare Idil

La figlia di Ender e Hatice scoprirà che il suo datore di lavoro, Dündar, ha ricevuto una convocazione da parte del tribunale. Il motivo? Dovrà testimoniare in merito ad un caso di lesioni da arma da fuoco.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Enver e la moglie decideranno di aiutare Idil dopo che è stata cacciata di casa. In accordo con Emre infatti proporranno alla ragazza di andare a vivere a casa loro.