La forza di una donna, spoiler 18 aprile 2026: Ceyda ha dovuto accogliere Satilmis, lei e Bahar pensano che…

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.30. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, sabato 18 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Arif ha chiesto un consiglio alla sorella per liberarsi della pistola di Sarp, lei gli ha suggerito di gettarla in mare. Kismet dopo aver parlato con Bahar ha deciso di chiudere ogni rapporto con Cem.

Spoiler La forza di una donna 18 aprile 2026: Fazilet ha licenziato Ceyda e Bahar, cosa pensano loro sulla sua scelta

Ceyda grazie ad Ender è riuscita a far restare Arda con lei, almeno per il momento, intanto si è ritrovata a dover badare anche a Satilmis nonostante tra loro non si sia creata ancora nessuna sintonia.

Il vero figlio di Ceyda è molto impegnativo dal momento che la sua educazione è decisamente discutibile, soprattutto perché è molto ribelle. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che dopo essere state licenziate sia Bahar che l’amica attribuiranno alla vicenda dei gioielli la decisione della Signora Fazilet.