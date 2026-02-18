La forza di una donna, spoiler 18 febbraio 2026: Arif esce dal carcere, la scoperta su Yusuf lo fa infuriare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 18 febbraio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che dopo la morte di Sarp che le ha causato altro dolore la protagonista sta provando a voltare pagina. Qualche mese dopo l’ennesimo dramma ha realizzato il desiderio del marito portato i figli in campeggio.

Spoiler La forza di una donna 18 febbraio 2026: Arif torna a casa, ciò che scopre lo manda su tutte le furie

Intanto Arif uscirà dal carcere ed è stato costretto a cedere il suo bar a Talat per ripagare il debito che aveva con lui. Non appena tornerà a casa dovrà fare i conti con una spiacevole sorpresa.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che nel palazzo Ceyda ed Arif incontreranno una coppia che si scambia chiare effusioni. Lui affronterà subito il padre e scoprirà che Yusuf affitta l’appartamento di Sarp ad ore, una novità che lo farà infuriare non poco.