La forza di una donna, spoiler 16 febbraio 2026: Bahar si dispera per la morte di Sarp, Fazilet la conforta

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 16 febbraio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che dopo la morte di Hatice la protagonista ha riflettuto molto e ha deciso di concedere un’altra possibilità a Sarp per tornare ad essere una famiglia unita.

Spoiler La forza di una donna 16 febbraio 2026: Sarp muore in ospedale, Bahar in preda alla disperazione

Sarp era al settimo cielo dopo le parole della moglie, i due dopo tanta sofferenza si sono ritrovati e hanno ricominciato a sognare il loro futuro insieme. I telespettatori però dovranno prepararsi ad un altro drammatico colpo di scena.

Proprio quando le cose stavano andando di nuovo bene tra Bahar e Sarp lui morirà. I medici faranno di tutto per rianimarlo ma non ci sarà più nulla da fare. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che nel corridoio la protagonista apparirà disperata e sfogherà la sua rabbia, visibilmente commossa Fazilet proverà a confortarla.