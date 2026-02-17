SerieTVSpettacolo Italia

La forza di una donna, spoiler 17 febbraio 2026: Sirin chiede aiuto a Jale, Bahar realizza il sogno di Sarp

Sirin preoccupata per il padre, Bahar realizza il sogno del marito. Gli spoiler de La forza di una donna rivelano cosa accadrà oggi.

Sara Fonte17 Febbraio 2026
Sirin de La forza di una donna (Screen Mediaset Infinity)
C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 17 febbraio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar e i suoi cari stanno vivendo momenti davvero drammatici nell’ultimo periodo. Dopo tanti momenti bui sembrava che le cose stessero andando bene ma hanno dovuto fare i conti prima con la morte di Hatice e subito dopo con quella di Sarp.

In preda al dolore per la scomparsa della moglie Enver continuerà ad avere delle allucinazioni di Hatice. Più volte Sirin lo ha beccato mentre parlava da solo e apparirà non poco preoccupata, infatti chiederà aiuto a Jale.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che tre mesi dopo la morte del marito Bahar realizzerà il suo sogno. Quale? Quello di portare i figli in campeggio, insieme a loro al posto di Sarp ci sarà Enver.

