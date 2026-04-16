La forza di una donna, spoiler 16 aprile 2026: la rivelazione di Sirin turba Enver, lui decide di…

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 16 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che durante la cena organizzata da Enver per trascorrere qualche momento di serenità in famiglia Dursun si è recato da loro dicendo di voler portare via Arda.

Spoiler La forza di una donna 16 aprile 2026: Enver chiede spiegazioni a Fazilet

Enver ha avuto una pericolosa reazione di fronte alle intenzioni di Dursun, ha minacciato lui e i suoi figli con una pistola per farli andare via. Anche Sirin però si è impegnata a rovinare la loro serenità insinuando gravi accuse contro la sorella e Ceyda.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Sirin dirà al padre che Bahar e Ceyda non lavorano più per Fazilet perché le hanno rubato dei gioielli. Il padre sarà incredulo ma in seguito ad un altro confronto con la figlia deciderà di chiarire i suoi dubbi andando a parlare direttamente con Fazilet.