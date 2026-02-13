La forza di una donna, spoiler 13 febbraio 2026: Jale propone un impiego a Ceyda, lei decide di accettare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 13 febbraio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che la signora Fazilet dirà a Jale che non potrà lasciare l’ospedale fino a quando non riuscirà a trovare una collaboratrice che possa occuparsi del figlio. La dottoressa penserà di proporlo a Ceyda dal momento che ha bisogno di un lavoro.

Spoiler La forza di una donna 13 febbraio 2026: Ceyda accetta di lavorare per Fazilet e Raif

Jale non è a conoscenza della discussione scoppiata tra Ceyda e la signora Fazilet nel bar dell’ospedale e farà il nome della cantante come collaboratrice.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che nonostante le divergenze Ceyda accetterà l’impiego. Raif, il figlio della signora Fazilet, apparirà alquanto scontroso e freddo ma la cantante non si lascerà scoraggiare dalla situazione.