La forza di una donna, spoiler 12 febbraio 2026: Enver ha una visione, Emre parla con Kismet per ottenere…

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 12 febbraio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che non sarà un periodo affatto semplice per Bahar e la sua famiglia dopo la morte di Hatice, in preda al dolore stanno tutti cercando di affrontare la perdita. Intanto la protagonista si è scusata con Sarp per il modo in cui l’ha trattato fino ad ora. Al marito ha proposto di dare un’altra possibilità al loro amore e alla loro famiglia, lui mentre accettava si è commosso.

Spoiler La forza di una donna 12 febbraio 2026: Emre chiede aiuto a Kismet, c’entra Arda

Enver sta malissimo dopo la morte della moglie e continuerà ad avere delle visioni di lei. La donna nell’ennesima visione gli chiederà ancora di prometterle che si prenderà cura di Sirin ora che lei non potrà più farlo.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Emre si rivolgerà ad Arif e a sua sorella Kismet per un parere legale. Il motivo? Vorrebbe ottenere l’affidamento del piccolo Arda.