La forza di una donna, spoiler 15 aprile 2026: Dursun vuole portare via Arda, Enver non reagisce bene

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 15 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Ceyda sta vivendo un momento molto delicato, Satilmis si è trasferito a casa ma non riuscirà a provare empatia nei suoi confronti a causa del suo atteggiamento poco educato e dispettoso.

Spoiler La forza di una donna 15 aprile 2026: l’arrivo di Dursun rovina la cena, porterà via Arda?

Anche Arda sta dimostrando disagio a causa degli ultimi avvenimenti e Ceyda ha paura che possano portarglielo via dal momento che non è realmente suo figlio. Intanto Enver ha organizzato una cena a casa per ritrovare un po’ di serenità ma Sirin con le sue accuse contro Bahar e Ceyda rovinerà l’atmosfera.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che la situazione peggiorerà a causa dell’arrivo di Dursun, l’uomo infatti vorrà portare via Arda ed Enver avrà una pericolosa reazione.