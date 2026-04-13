La forza di una donna, spoiler 13 aprile 2026: Ceyda non prova empatia per Satilmis, teme che…

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 13 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che la signora Fazilez si è offerta di pagare l’istruzione di Arda ma Ceyda in cambio ha dovuto pagare un caro prezzo, infatti ha perso il lavoro e dovrà rimanere lontana da Raif.

Spoiler La forza di una donna 13 aprile 2026: Ceyda ha paura di perdere Arda

In modo inaspettato Raif si è recato sotto casa di Ceyda per avere da lei delle spiegazioni dopo che ha smesso di lavorare a casa sua. All’inizio l’uomo era scontroso e diffidente ma l’amica di Bahar è riuscita a fare breccia nel suo cuore e sembra chiaro che il sentimento sia ricambiato.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Ceyda non riuscirà a provare empatia nei confronti di Satilmis, soprattutto perché il bambino non sembrerà affatto educato. La donna ha davvero paura di perdere il piccolo Arda dopo aver scoperto che non è davvero suo figlio, lei però continua a ritenerlo tale dopo averlo cresciuto come se fosse suo.