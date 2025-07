Forbidden Fruit anticipazioni puntate dal 14 al 18 luglio: Ender vuole vendicarsi di Yildiz

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit continua a macinare ascolti sui teleschermi di Canale 5 dove ha debuttato al posto di Tradimento. Le anticipazioni delle nuove puntate in programma da lunedì 14 a venerdì 18 luglio raccontano che Alihan inviterà Zeynep a casa sua per una serata all’insegna del romanticismo. L’imprenditore avrà intenzione di avvicinarsi sempre di più alla ragazza e dare vita ad una relazione amorosa. Nel frattempo, Yildiz inizierà il suo nuovo lavoro come domestica personale di Halit. Purtroppo la donna si scontrerà subito con l’ostilità di Duygo, che proverà a sminuirla. Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che Ender escogiterà un piano per recuperare i propri effetti personali dalla casa dell’ex marito. La donna chiederà a Caner di aiutarla a scoprire un punto debole di Yildiz per vendicarsi di lei.

Forbidden Fruit anticipazioni nuove puntate 14-18 luglio: Ender scopre che Halit esce a cena con Azra

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le nuove puntate in programma da lunedì 14 a venerdì 18 luglio in prima visione tv raccontano che Metin racconterà ad Halit di aver avuto una storia d’amore con Yildiz, terminata perché voleva sposarlo ad ogni costo. Ender crederà che le due sorelle abbiano organizzato un piano per sedurre gli uomini facoltosi. Per questo motivo, la donna si recherà presso l’ufficio di Alihan dove rimprovererà aspramente Zeynep. Halit, nel frattempo, accetterà di uscire a cena con Azra, un’affascinante imprenditrice stufo dei continui rifiuti di Yildiz. Una notizia che metterà in allerta Ender e quest’ultima, entrambe intenzionate a far fuori una rivale.