La forza di una donna si ferma a Ferragosto? La decisione sorprendente di Mediaset

La forza di una donna è la dizi turca che è entrata nel cuore degli italiani. Debuttata ad inizio estate, le vicende di Bahar, Nisan e Doruk hanno registrato ascolti importanti nonostante diverse variazioni d’orario sui teleschermi di Canale 5. La trama ricca di colpi di scena e molto commuovente ha conquistato davvero tutti. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di fare un regalo ai fan de La forza di una donna. In particolare, la serie tv non si fermerà per la settimana di Ferragosto (11-15 agosto) ma continuerà la sua messa in onda per permettere a Sarabanda, condotta da Enrico Papi, di avere un ottimo traino su Canale 5. Le vicende di Farah infatti andranno in onda anche venerdì 15 agosto in occasione di Ferragosto. La serie tv rimarrà in onda rispetto ad Io sono Farah, If you love e Forbidden Fruit, che saranno sospese.

La forza di una donna anticipazioni nuove puntate: Enver scopre che Sarp è vivo

Ma cosa succederà nelle nuove puntate de La forza di una donna che il pubblico avrà modo di vedere prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv annunciano che Enver chiederà a Batir di aiutarlo ad accedere al telefono di Sarp. Sarà qui che il sarto farà un incredibile scoperta quando il proprietario del negozio di telefonia lo informerà di aver visto Sarp insieme a Sirin qualche giorno propria. Enver capirà che il suo ex cognato è ancora vivo. Per questo motivo, l’uomo deciderà di chiedere una spiegazione a Sirin, che confermerà la versione pronunciata da Batir. L’uomo ordinerà alla figlia di organizzargli un incontro con Sarp altrimenti rivelerà quanto appena scoperto alla polizia e a Bahar.