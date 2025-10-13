La forza di una donna si allunga su Canale 5: la bella notizia per il pubblico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Ogni giorno, le vicende di Bahar, Nisan e Doruk hanno registrato ascolti monster sui teleschermi di Canale 5 dove va in onda da inizio estate. Un grande successo che ha portato Mediaset a decidere di trasmettere la produzione turca anche al sabato pomeriggio come traino di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin sui teleschermi di Canale 5. Proprio La forza di una donna subirà un cambio d’orario che siamo sicuri farà felici i fan. In particolare, sabato 18 ottobre andrà in onda una puntata di due ore della serie tv. Secondo quanto riporta Blasting News, l’appuntamento sarà trasmesso dalle 14:05 fino alle 16:35 quando prenderà la linea Verissimo.

La forza di una donna anticipazioni 18 ottobre

Ma cosa accadrà nella nuova puntata de La forza di una donna che il pubblico avrà modo di vedere sabato 18 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv rivelano che Suat porterà Sirin a un appuntamento con Piril per convincerla ad aiutarli a dividere Bahar e Sarp. Intanto, la dottoressa Jale prenderà appuntamento per Bahar con una sua amica pedagogista perché la aiuti ad affrontare le difficoltà dei bambini ad accettare che il loro papà non vive con loro. Enver, invece, spenderà i soldi di Sarp, convinto da Hatice che siano della sua liquidazione. La donna accuserà dei sensi di colpa quando non troverà più il denaro e chiederà una spiegazione a Sirin. Ma la ragazza fingerà di non capire. Hatice sconvolta si chiuderà in camera a piangere copiose lacrime.

Arif de La forza di una donna (Screen Mediaset Infinity)



