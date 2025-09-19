La forza di una donna si accorcia dal 22 settembre: il nuovo orario per la serie tv turca

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna continua il suo incredibile successo sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Bahar, Nisan e Doruk collezionano oltre 2 milioni di telespettatori per uno share superiore al 20%. Nonostante il grande successo ottenuto in tv, Mediaset ha annunciato un nuovo cambio di programmazione. Stando a quanto trapelato dalla guida tv, la serie tv durerà qualche minuto in meno a causa del ritorno di Uomini e Donne. In particolare, Forbidden Fruit andrà in onda dalle ore 14:10 fino alle 14:45 quando poi prenderà la linea la nuova edizione del dating show condotto da Maria De Filippi. A seguire, La forza di una donna che sarà trasmessa dalle ore 16:10 fino alle 17 quando poi cederà il posto a Dentro La notizia, il programma d’informazione guidato da Gianluigi Nuzzi in gravi difficoltà di ascolti.

La forza di una donna anticipazioni puntate dal 22 settembre

La serie tv accorcerà di durata per permettere il ritorno di Uomini e Donne sui teleschermi di Canale 5. Ma cosa succederà nelle nuove puntate de La forza di una donna in programma dal 22 settembre in televisione? Le anticipazioni della dizi turca rivelano che Sirin giungerà in ospedale con Sarp per sottoporsi all’espianto di midollo osseo. Bahar ringrazierà la sorellastra per il prezioso gesto con il quale le ha salvato la vita. Nonostante questo, la protagonista rimarrà molto scossa da un confronto con la stessa Sirin. Hatice chiederà spiegazioni alla figlia dopo aver trovato soldi e vestiti costosi in casa. Nel frattempo Munir incontrerà Yesim per scoprire qualcosa su Nezir. Infine Sarp apprenderà che le guardie del corpo di sua moglie Piril sono state uccise.