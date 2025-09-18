La forza di una donna sbarca a Verissimo: Bahar ospite di Silvia Toffanin? L’ipotesi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. La storia di Bahar e dei suoi due bambini sta registrando ascolti incredibili sui teleschermi di Canale 5. Per questo motivo, Mediaset avrebbe deciso di fare un gradito regalo per il pubblico italiano. Secondo un’indiscrezione trapelata sui social, la nuova edizione di Verissimo potrebbe avere ospite un’attrice della nota serie tv turca. Si tratta di Özge Özpirinççi, che dà il volto a Bahar ne La forza di una donna. La donna ha postato alcune storie da Milano nel suo profilo Instagram con il seguente commento “Grazie“. Non è la prima volta che Silvia Toffanin decide di ospitare gli attori turchi. In passato sono stati intervistati anche Kerem Bursin, Demet Ozdemir e Vahide Percin, la protagonista di Tradimento.

Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi) da La forza di una donna ad ospite di Verissimo

Bahar Cesmeli interpretata da Özge Özpirinççi potrebbe essere ospite della nuova stagione di Verissimo. L’attrice è stata vista a Milano forse per prendere parte alle registrazioni del talk show di Silvia Toffanin. Una bella notizia per i fan che non vedono l’ora di conoscere la donna più da vicino. Nel frattempo, La forza di una donna continua a tenere alta l’attenzione con una storyline ricca di colpi di scena. In particolare, grande attenzione sarà focalizzata sulla salute di Bahar, che avrà un nuovo peggioramento. La dottoressa Jale informerà la famiglia che la donna necessita di un trapianto di midollo osseo urgente.