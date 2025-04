Tradimento, come e quando finisce la prima stagione? Eccolo svelato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è la nuova serie tv turca del pomeriggio di Canale 5. Le vicende della giudice Guzide hanno preso il posto di Endless Love con un discreto successo in termini di critica e di ascolti. Le puntate della dizi raggiungono oltre 2 milioni di telespettatori, assicurando così un ottimo traino per Uomini e Donne. Dopo alcuni mesi di messa in onda sui teleschermi italiani, Canale 5 si appresta a trasmettere il finale della prima stagione di Tradimento. La serie tv andrà in onda con l’ultima puntata di questa stagione il prossimo venerdì 18 aprile sui teleschermi italiani con una puntata ricca di emozionanti colpi di scena. Le vicende di Guzide continueranno la loro regolare messa in onda il 19 aprile con l’inizio della seconda e ultima stagione della serie tv, dove ritroveremo Guzide ed il resto del cast.

Tradimento, il finale della prima stagione previsto il 18 aprile

Ma cosa succederà nel finale della prima stagione di Tradimento che il pubblico avrà modo di vedere il prossimo 18 aprile in prima visione su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Oltan entrerà in possesso di un filmato in cui Suat spara a Tolga su ordine di Behram. L’imprenditore furioso mediterà vendetta. Yesim, invece, pregherà Guzide di convincere Tarik a farle vedere sua figlia Oyku. La donna poi pedinerà le mosse dell’avvocato, sorprendendolo mentre uccide Korkmaz all’interno di un capanno abbandonato. Mualla, intanto, non vorrà che Oylum si dedichi alla carriera universitaria. Per questo motivo, spingerà Behram a fare qualcosa per impedire alla ballerina di dare l’esame d’accesso alla facoltà di ingegneria biomedica. Da lì a poco, Oylum avrà un drammatico incidente stradale che metterà la sua vita e quella del bambino che attende in serio pericolo.