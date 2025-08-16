La forza di una donna ridotto dal 1° settembre: impazza la polemica in rete

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv con maggiore successo in questo momento in Italia. Ogni giorno, le vicende di Bahar collezionano ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5. La serie tv ha saputo conquistare gli italiani grazie ad una storia commuovente e molteplici colpi di scena. In occasione dell’arrivo della nuova stagione televisiva di Mediaset, però, La forza di una donna subirà un importante cambio di programmazione. In particolare, le vicende di Bahar Cesmeli subiranno una riduzione per permettere la messa in onda di Dentro La Notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi. Per questo motivo, la serie tv andrà in onda dalle 16:10 fino alle 17:00 quando prenderà la linea il nuovo programma d’informazione di Canale 5. Neanche a dirlo, la riduzione della dizi turca ha suscitato grandi polemiche in rete.

La forza di una donna ridotta scatena il malcontento dei fan

La riduzione de La forza di una donna ha scatenato il malcontento da parte dei fan. Infatti in rete si leggono commenti del tipo: “Non è giusto” mentre altri “ma basta, ci siamo stufati, non è più possibile seguire la serie tv con tutte queste variazioni”. Nel frattempo, la serie tv tornerà in onda il prossimo 18 agosto con nuove puntate ricche di colpi di scena. Le anticipazioni annunciano che Bahar scoprirà che Sirin è la sua donatrice di midollo osseo. La donna accetterà l’aiuto della sorellastra nonostante i loro trascorsi. La gioia però avrà vita breve visto che la protagonista scoprirà che Sirin non può donare il suo midollo osseo poiché affetta da epatite in seguito ad un controllo.