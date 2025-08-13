Uomini e Donne, Verissimo e Dentro La notizia, quando tornano su Canale 5? Svelate le date

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non manca molto all’inizio della nuova stagione televisiva di Mediaset che si annuncia ricca di incredibili novità e gradite conferme per la gioia del pubblico italiano. In queste ore, il portale Davide Maggio ha svelato la data d’inizio di alcuni dei più importanti programmi di Canale 5. In particolare, la stagione televisiva di Mediaset si aprirà il 1° settembre col debutto di Dentro La notizia, il programma d’informazione guidato da Gianluigi Nuzzi che prenderà il posto lasciato vacante da Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque. Una settimana dopo e più precisamente lunedì 8 settembre debutterà su Canale 5 la nuova stagione di Forum. Barbara Palombelli condurrà il fortunato programma della mattina insieme ai suoi opinionisti fissi come Edoardo Donnamaria e Paolo Ciavarro.

Uomini e Donne torna il 22 settembre, Verissimo dal 15 settembre su Canale 5

Ma le sorprese per la nuova edizione televisiva non sono finite qui. Sempre il portale Davide Maggio ha annunciato il ritorno di Verissimo sui teleschermi di Canale 5. Il programma di Silvia Toffanin tornerà con due puntate sabato 13 e domenica 14 settembre. Mattino 5 con Federica Panicucci e Gianluca Vecchi tornerà a far compagnia agli italiani il prossimo 15 settembre. Ultimo ma non meno importante: Uomini e Donne, che debutterà con la nuova stagione lunedì 22 settembre a partire dalle ore 14:45. Per questo motivo, c’è grande attesa di sapere quali saranno i nuovi tronisti che terranno alta l’attenzione del pubblico italiano.