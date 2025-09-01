La forza di una donna raddoppia su Canale 5: la bella novità per i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è una delle serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Le vicende di Bahar insieme ai suoi due bambini Nisan e Doruk hanno registrato un boom storico sui teleschermi di Canale 5. Per questo motivo, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fan. In particolare, la serie tv sbarcherà anche di sabato pomeriggio per fare da traino a Verissimo. Da sabato 13 settembre, La forza di una donna andrà in onda con un doppio appuntamento. Una decisione presa dai piani alti di Cologno Monzese per garantire un ottimo traino alla nuova edizione di Verissimo, il programma dei sentimenti condotto da Silvia Toffanin sui teleschermi di Canale 5.

La forza di una donna debutta anche di sabato pomeriggio dal 13 settembre

La serie tv turca debutterà anche di sabato pomeriggio dal prossimo 13 settembre. Nel frattempo, La forza di una donna continuerà la sua messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate raccontano che Ceyda convincerà Arif a dichiararsi a Bahar mentre spingerà quest’ultima a dare una possibilità al suo amico. Arif prenderà coraggio ed inviterà la protagonista a colazione dove le confesserà tutto il suo amore. Intanto Suat prometterà denaro a Sirin in cambio d’informazioni su Bahar ed i figli. Piril interromperà la conversazione esasperata ma il padre la rassicurerà dicendole che ha appena saputo da Sirin che Bahar frequenta un altro uomo.