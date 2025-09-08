La forza di una donna quando finisce su Canale 5? C’è la possibile data

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv più amate del piccolo schermo. Ogni giorno le vicende di Bahar, Nisan e Doruk collezionano ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5. Per questo motivo, in rete c’è tanta curiosità di sapere quando andranno in onda le ultime puntate della dizi turca. Secondo quanto riportato dal portale Blasting News, La forza di una donna continuerà la sua messa in onda per tutto il 2025. Il finale di stagione della serie tv dovrebbe andare in onda nell’estate 2026. I telespettatori potranno dormire sogni tranquilli poiché potranno godere delle vicende di Bahar e di tutta la sua famiglia ancora per tante altre settimane sui teleschermi di Canale 5.

La forza di una donna anticipazioni prossime puntate

Le anticipazioni de La forza di una donna riguardanti le nuove puntate in programma dal 15 settembre su Canale 5 rivelano che Nisan e Doruk appariranno molto ansiosi per l’assenza di Bahar mentre Yusuf sarà sempre più frustato. Arif riuscirà a portare la calma tra i due bambini in preda alla collera. Sarp, nel frattempo, scoprirà che Bahar ed i figli sono vivi e sconvolto aggredirà Suat. Enver riuscirà a convincere l’ex genero a non avvicinarsi a Nisan e Doruk, tanto da mettere in azione un piano per proteggerli. Arif, invece, chiederà a Bahar di diventare sua moglie in ospedale. Purtroppo la protagonista accuserà un malore dove verrà prontamente assistita dai medici e da Ceyda. Sarp avrà un confronto profondo con Ender e Ceyda mentre Yesim scoprirà che Nezir non è in coma ma è stata rapita. Infine Sirin accetterà di donare il midollo a Bahar in cambio di qualcosa da Sarp.