La forza di una donna, qual è il destino di Sarp? Epilogo drammatico per il marito di Bahar

La forza di una donna è tra le serie tv di maggiore successo su Canale 5. Ogni giorno le vicende di Bahar sono viste da oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Italiani. Le anticipazioni segnalano che per la protagonista ci saranno momenti di estrema disperazione. Infatti, ci sarà un epilogo drammatico per uno dei protagonisti della serie tv turca. Bahar Cesmeli vivrà un momento straziante quando sarà costretta a dire addio per sempre a Sarp, il padre di Nisan e Doruk. Tutto inizierà quando la sorellastra Sirin provocherà un incidente stradale, dove l’uomo riporterà delle ferite gravissime. Sarp verrà ricoverato in ospedale dove si renderà necessario un delicato intervento chirurgico per strapparlo alla morte.

La forza di una donna anticipazioni: Sirin pone fine alla vita di Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che tutti i cari si precipiteranno in ospedale per aspettare il responso dei medici. Sarp uscirà vivo dalla sala operatoria e supererà brillantemente la fase post critica dell’intervento, manifestando dei piccoli segni di miglioramento. Bahar non si staccherà un attimo dal suo capezzale. Questa tragica prova del destino unirà ulteriormente la coppia, che vorranno darsi una seconda chance se non arrivasse il colpo di scena. Il lieto fine sarà funestato da Sirin che pazza di gelosia per il ritorno di fiamma tra Sarp e Sirin deciderà di compiere un gesto diabolico. La cattiva de La forza di una donna si introdurrà nella stanza dell’ex genero dove manipolerà la flebo che lo tiene in vita. Per Sarp non ci sarà più niente da fare, tanto da morire tra le braccia di Bahar.