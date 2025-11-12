La forza di una donna in onda sette giorni su sette su Canale 5: ecco quando e perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Le vicende con Bahar, Nisan e Doruk vanno in onda da lunedì al sabato sui teleschermi di Canale 5 dove stanno registrando ascolti record. La dizi turca riesce benissimo a contrastare la concorrenza di Rai 1, dove va in onda Il paradiso delle signore. In queste ultime ore, La forza di una donna è finita al centro di un’indiscrezione che se fosse confermata farebbe felici i fans. Secondo quanto trapelato da Blasting News, le vicende di Bahar potrebbero andare in onda sette giorni su sette dal mese di dicembre. La dizi turca prenderebbe il posto di Verissimo, che andrà in pausa per alcune settimane per le vacanze di Natale 2024.

La forza di una donna anticipazioni: Arif ha una sorella

La serie tv turca potrebbe andare in onda anche di domenica dal mese di dicembre su Canale 5. Nel frattempo, La forza di una donna terrà alta l’attenzione del pubblico per tutto il mese di novembre con nuovi imperdibili colpi di scena. Stando alle anticipazioni sulle prossime puntate si apprende che Yusuf e suo figlio Arif verranno portati in carcere con l’accusa di aver posto fine alla vita di Yeliz dopo il ritrovamento di alcune prove all’interno del loro bar. In questa situazione interverrà KIsmet, che rivelerà a padre e figlio Kara di voler prendere la loro difesa in tribunale. Il pubblico a questo punto scoprirà che l’avvocatessa è in realtà la sorellastra di Arif in quanto figlia di una relazione extraconiugale di Yusuf. Il barista apparirà molto felice di aver ritrovato la sorella.