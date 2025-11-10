Il Paradiso delle Signore: Marcello diventerà presto papà?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sul set è l’affascinante Marcello Barbieri, elegante e tormentato, ma nella vita reale Pietro Masotti sta vivendo il periodo più felice della sua vita. L’attore, amatissimo dal pubblico de Il Paradiso delle Signore, ha confidato a Grand Hotel di essere in attesa della sua prima figlia, frutto di un amore solido e discreto con la compagna Marta. Un legame che dura da diciassette anni, e che oggi si arricchisce della gioia più pura.

“Marta fa il medico e vive a Catania, io lavoro a Roma”

«A febbraio, dopo 17 anni d’amore con la mia compagna Marta, diventerò papà di una bambina. Le nozze? Ci saranno, ma non abbiamo fissato una data», confida Masotti con emozione. Per lui, che sul set del Paradiso interpreta un uomo diviso tra passione e destino, la realtà è molto diversa. Pietro è molto contento in quanto ha ricevuto questa bella notizia nella sua vita privata dopo il successo in quella professionale.

L’attore racconta la loro vita fatta di chilometri e amore: «Marta fa il medico e vive a Catania, io lavoro a Roma». Nonostante la distanza, la coppia è unita da un legame profondo. “Marta è toscana e per la maternità è tornata dalla madre a Pietrasanta, quindi siamo “solo” a trecento chilometri di distanza. In questo modo posso raggiungerla anche per un giorno o due, quando non sono impegnato nelle riprese, per poter trascorrere più tempo possibile con lei” precisa sorridendo. Quando gli chiedono se abbiano scelto il nome della bambina, Masotti sorride: “Sì, ma preferisco non svelarlo ancora. Sarà un doppio nome, con un’abbreviazione molto musicale”.

L’attore racconta anche come ha conosciuto Marta. Tutto è avvenuto “tramite un’amica comune, che aveva accompagnata a una festa organizzata a casa mia. Qualche tempo dopo siamo usciti insieme, ma io avevo 21 anni, pensavo più che altro a divertirmi. Ho cominciato a fare sul serio quando l’ho lasciata, dopo due o tre mesi che ci frequentavamo». Una rottura che è stata, in realtà, il vero inizio della loro love story. Pietro spiega: “Quel giorno siamo rimasti a parlare per quasi due ore, abbiamo sviscerato tante cose e ho capito che tra noi c’era una grande affinità”.

E su un eventuale matrimonio con la sua Marta, confessa: “Al momento siamo concentrati sulla gravidanza, il matrimonio è una cosa bella, ma non è nelle nostre priorità. Ci sarà, ma non abbiamo fissato una data”. Infine, un accenno al suo alter ego televisivo: “Marcello ha annullato le nozze (con Adelaide nda) perché si è accorto di provare un forte sentimento per Rosa … Succederanno cose clamorose … Insomma, anche lui affonterà un cambiamento importante. Ma mai importante come quello che ci sarà nella mia vita quando, tra poco, diventerò finalmente papà”.