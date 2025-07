La forza di una donna episodi futuri: Musa cercherà un’abitazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna anticipazioni: Musa cerca un’abitazione. Le anticipazioni sulle puntate future mostrano che la moglie Jale (Ece Özdikici) costringerà Demir (Devrim Özder Akın) a cercare una nuova sistemazione. Durante le prossime puntate de La forza di una donna, il funzionario del Governatorato turco farà una scelta che i telespettatori probabilmente hanno già previsto

La forza di una donna anticipazioni: Jale insiste, vuole divorziare da Musa

Jale scoprirà che il marito ha finto di trovarsi a cenare con gli amici. La sua intenzione era di fingere una vita sociale al di fuori del loro matrimonio. Jale insisterà di divorziare da Musa attraverso il divorzio. Egli accetterà la volontà della moglie, non vorrà però che il piccolo Bora (Demir Beyitolgu) soffra.

Tuttavia, la tensione prenderà il sopravvento quando Jale e Musa comunicheranno alle loro rispettive madri che intendono divorziare. A quel punto, le due donne prenderanno le parti dei loro rispettivi figli e Bora si troverà ad assistere alla discussione, la stessa che lo porterà a fare un disegno enigmatico che consegnerà a Jale: nel foglio il bimbo avrà disegnato i suoi genitori e le nonne senza bocca, in modo tale che non possano più litigare.

Musa quindi cercherà un’altra casa! La sua intenzione sarà di vivere e in contatto con Arif Kara (Feyyaz Duman) per trasferirsi a Tarlabaşı. Si tratta dello stesso quartiere in cui abita Bahar (Özge Özpirinççi). Un’idea che Musa accarezzerà per fare Bora potrà così vivere vicino a Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) e giocare con loro quando vuole.

La forza di una donna, puntate future

Ci addentriamo nelle anticipazioni di ciò che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca, trasmessa da Canale 5. Dal 21 al 25 luglio 2025, gli episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5 mostreranno Bahar con Nisan e Doruk da Hatice ed Enver,

La soap turca è trasmessa dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Ogni episodio è disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Hatice e Sirin saranno molto freddi, Enver, invece accoglierà tutti nel migliore dei modi.

Bahar aprirà i messaggi di Sarp e scoprirà qualcosa che la sconvolgeranno, deciderà quindi con Yeliz di scoprire chi potrebbe essere la presunta amante del marito. Sirin, inoltre, convincerà Hatice che Bahar finga di stare male, così la sua gelosia aumenterà e mentre Bahar, sempre più debilitata, continuerà a svenire e saranno necessarie molte cure.