La forza di una donna e Forbidden Fruit cambiano programmazione: la novità dal 22 settembre

La forza di una donna e Forbidden Fruit sono tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Le vicende ambientate in Turchia stanno realizzando ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5 dove hanno debuttato da quest’estate. Nonostante questo, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per La forza di una donna e Forbidden Fruit. In particolare, le due serie tv cambieranno orario a partire da lunedì 22 settembre a causa del ritorno di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Le vicende di Ender e Yildiz andranno in onda dalle ore 14:10 fino alle 14:45 mentre quelle di Bahar a partire dalle 16:10 subito dopo l’appuntamento con U&D.

Forbidden fruit e La forza di una donna cambieranno orario a causa del ritorno di Uomini e donne che debutterà con una nuova stagione dal 22 settembre. Le due serie tv continueranno a tenere alta l’attenzione del pubblico grazie ai suoi numerosi colpi di scena. In particolare, Ender e Yildiz uniranno le forze per impedire a Zehra e Kemal di diventare marito e moglie. Le condizioni di salute di Bahar, invece, peggioreranno sempre di più, tanto da accusare un grave malore per le scale. La donna verrà portata in ospedale dove Jale comunicherà ai parenti che ha bisogno di un trapianto di midollo osseo urgente.