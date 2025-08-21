Forbidden Fruit cambia orario da settembre: la nuova programmazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit sta tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. Le vicende di Yildiz e Zeynep collezionano oltre 2 milioni di telespettatori per uno share del 22% sui teleschermi di Canale 5. Un nuovo grande successo targato Mediaset che però subirà alcune modifiche in concomitanza con l’inizio della nuova stagione televisiva. In particolare, Forbidden Fruit subirà una riduzione di durata per permettere la messa in onda di Uomini e Donne, che farà ritorno su Canale 5 dal 22 settembre. Per questo motivo, le nuove puntate della serie tv andranno in onda a partire dalle ore 14:10 fino alle 14:45 quando prenderà la linea le vicende di dame, cavalieri e tronisti che torneranno nella loro consueta fascia del pomeriggio per intrattenere il pubblico da casa.

Forbidden Fruit dura fino alle 14:45 dal 22 settembre

Dal prossimo 22 settembre, Forbidden Fruit durerà fino alle 14:45 per permettere la messa in onda di Uomini e Donne. Ma cosa succederà nelle prossime puntate della serie tv turca più amata dagli italiani? Le anticipazioni annunciano che Halit scoprirà che Yildiz era già stata sposata con Kemal. L’uomo reagirà male a tale scoperta, tanto da lasciare il tetto coniugale e rifugiarsi dall’ex moglie. Halit e Ender trascorreranno una notte di passione. Nel frattempo, Yildiz organizzerà un piano per impedire a suo marito di lasciarla. La donna farà credere ad Halit di essere in attesa di un bambino. II piano verrà presto scoperto da Ender, che racconterà tutto all’ex marito.