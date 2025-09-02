La forza di una donna da record su Canale 5: debutta anche nel weekend

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv che hanno conquistato maggiormente il pubblico italiano. Le vicende di Bahar, Nisan e Doruk hanno registrato ascolti clamorosi sui teleschermi di Canale 5 grazie a numerosi colpi di scena che tengono alta l’attenzione di tutti. Una successo che non è passato inosservato ai vertici di Mediaset. In particolare, La forza di una donna debutterà anche nel weekend. Secondo quanto trapelato in rete, la dizi turca andrà in onda anche di sabato pomeriggio a partire dal 13 settembre. L’appuntamento sarà trasmesso dalle ore 14:30 dopo Beautiful e prima di Verissimo, che tornerà con una nuova stagione dove sono attesi grandi storie pronte per emozionare il pubblico.

La forza di una donna anticipazioni prossime puntate

Ma cosa succederà nelle prossime puntate de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Hatice e Sirin informeranno Enver che Sarp è già sposato con una donna ricca ed è padre di altri due bambini. Ceyda, invece, chiuderà la storia con Hikmet dopo aver organizzato la scenetta con Umran. La cantante smetterà poi di lavorare al night club di Seyfullah. Intanto le condizioni di salute di Bahar peggioreranno a vista d’occhio, facendo preoccupare moltissimo Enver e Hatice, che cercherà un donatore di midollo osseo per la figlia a causa dell’incapacità di Sirin di donarglielo per via dell’epatite contratta.