La forza di una donna: da lunedì cambia orario: tutte le novità

Nei mesi estivi le principali reti televisive tendono ad apportare cambiamenti ai palinsesti. I format di punta tendono ad andare in pausa, dopo diversi mesi di messa in onda. Proprio per questo motivo i vertici tendono ad ideare una programmazione sostitutiva, che possa tenere compagnia al pubblico anche nel corso dei mesi più caldi. “La forza di una donna” è una delle dizi su cui Canale 5 ha voluto puntare. Le aspettative sono state ben ripagate dai telespettatori, i quali si sono appassionati alle vicende della protagonista. La trama avvincente, di puntata in puntata, ha catturato l’attenzione del pubblico.

Con l’arrivo della stagione autunnale, tuttavia, la rete ammiraglia Mediaset dovrà riformulare il palinesto. A partire da settembre torneranno in modo i programmi di intrattenimento e approfondimento. I telespettatori si interrogano su eventuali cambiamenti sull’orario di messa in onda della dizi. A partire dal 1 settembre, infatti, “La forza di una donna” sarà collocata in una nuova fascia oraria per lasciare spazio a “Dentro la notizia”, nuovo contenitore condotto da Gianluigi Nuzzi.

“La forza di una donna” cambia orario

Inevitabilmente con l’avvio della nuova stagione televisiva, la programmazione di Canale 5 subirà non pochi cambiamenti. Nel corso del mese di settembre, oltre alle dizi, la quinta rete punterà anche sui noti dating show, oltre che su format di informazione. Ciò non vuol dire che le serie turche debuttate nel periodo estivo vengano sospese; tuttavia dovranno subire un ridimensionamento. “La forza di una donna” andrà in onda alle ore 16:10. Nello specifico sarà trasmesso un unico episodio che durerà sino alle 17:00. A partire da quest’ora, infatti, inizierà “Dentro la notizia”, contenitore che andrà a sostituire “Pomeriggio 5”.

In conclusione sarà ridotta la messa in onda della dizi, ma il pubblico avrà ugualmente modo di seguire le vicende di Bahar e conoscere l’epilogo delle varie storyline.