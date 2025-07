La forza di una donna, come finisce la prima stagione su Canale 5? Eccolo svelato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv che stanno maggiormente appassionando il pubblico italiano. Sono oltre 2 milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende di Bahar, Nisan e Doruk. Per questo motivo, c’è grande attesa di sapere come si concluderà la prima stagione della serie tv made in Turchia. Le anticipazioni de La forza di una donna riguardanti il finale in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Yeliz e Ceyda non informeranno Bahar dell’infarto avuto da Enver, in quanto prossima al trapianto del midollo osseo. Sarp e la moglie, intanto, rischieranno di incrociarsi nel parcheggio dell’ospedale. Alcuni giorni dopo, Bahar proverà a chiamare il padrino al telefono ma lui non potrà risponderle in quanto dimenticato sul taxi.

La forza di una donna anticipazioni finale: Doruk rivede suo padre Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna riguardanti il finale della prima stagione in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Sarp si sentirà responsabile dell’infarto accaduto a Enver, che ha accusato il malore mentre fuggiva dagli uomini di Suat. Ceyda toglierà il telefono dalle mani di Bahar quando vedrà comparire il numero del marito sullo schermo. Sarp a questo punto si recherà in ospedale per andare a trovare Enver. Ma ecco che nel parcheggio, l’uomo si troverà faccia a faccia con Doruk insieme ad Arif per visitare il nonno ricoverato. Il piccolo riconoscerà subito Sarp chiamandolo più volte. Il bambino insisterà quando suo padre lo saluterà in modo molto freddo. Arif interverrà nella situazione, cercando di portare via Doruk. Il ritorno di Sarp farà tremare l’uomo timoroso di perdere Bahar.