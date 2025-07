La forza di una donna, spoiler 4 luglio 2025: Bahar sconvolta, Sirin segue Arif

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.10 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 4 luglio 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Bahar deciderà di ascoltare il consiglio che le ha dato l’amica Yeliz, cioè quello di leggere i messaggi sul telefono del marito. Inizialmente si era rifiutata di farlo, dopo aver ritrovato il cellulare di Sarp infatti si era solo limitata a rivedere foto e video della loro famiglia.

Spoiler La forza di una donna 4 luglio 2025: Bahar legge i messaggi di Sarp e resta sconvolta

Le anticipazioni de La forza di una donna non rivelano cosa troverà Bahar tra i messaggi del marito, però fanno sapere che la donna resterà sconvolta e avrà una violenta reazione.

Dopo aver sentito le urla Ceyda si precipiterà a casa di Bahar per capire cosa le sia successo e lei le chiederà di non andare via perché non vuole rimanere da sola. A quel punto Arif si offrirà di accompagnare Doruk e Nisan a scuola, mentre lo farà verrà seguito di nascosto da Sirin.