La forza di una donna chiude prima: doccia gelata per i fans della serie tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. In onda dalla scorsa estate, le vicende di Bahar, Nisan e Doruk hanno collezionato ascolti record sui teleschermi di Canale 5, riuscendo a contrastare la concorrenza di altre reti. Nel corso delle ultime ore, Mediaset ha annunciato una nuova variazione di palinsesto che ridurrà notevolmente la messa in onda della soap opera in Italia. La forza di una donna sbarcherà anche alla domenica pomeriggio a partire da domenica 22 marzo. Per questo motivo, Blasting News rivela che le puntate finali della serie tv verranno trasmesse in Italia a fine aprile sui teleschermi di Canale 5. Una vera e propria doccia gelata per gli amanti delle vicende ambientate a Tarlabasi.

Il finale de La forza di una donna previsto a fine aprile su Canale 5

Il finale de La forza di una donna andrà in onda a fine aprile sui teleschermi di Canale 5 salvo cambi di programmazione dell’ultimo minuto. Le ultime puntate della serie tv saranno caratterizzate da diversi colpi di scena che terranno alta l’attenzione del pubblico italiano. Le anticipazioni raccontano che Enver scoprirà che Sirin ha posto fine alla vita di Sarp. Per questo motivo, l’uomo non esiterà a far arrestare la giovane. Infine, Ceyda accetterà la proposta di nozze di Raif mentre Bahar deciderà di dare una seconda chance al rapporto con Bahar.