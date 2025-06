La forza di una donna cambia programmazione su Canale 5: la novità per i fan della serie tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le nuove serie tv turche che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Debuttate ad inizio giugno, le vicende di Bahar hanno collezionato ascolti record sui teleschermi di Canale 5 grazie ad una storyline ricca di colpi di scena. Nonostante il successo, però, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto riguarda La forza di una donna. In particolare, la serie tv cambierà d’orario a partire da lunedì 30 giugno per permettere la messa in onda di Forbidden Fruit, nuova dizi turca che prenderà il posto di Tradimento che rimarrà sospesa fino a settembre. Per questo motivo, la serie tv con Bahar, Nisan e Doruk andrà in onda a partire dalle 15:10, uno slittamento di 20 minuti circa che siamo sicuri non piacerà ai fan di Canale 5.

La forza di una donna anticipazioni: Bersan organizza un piano contro Bahar

Ma cosa succederà nelle nuove puntate de La forza di una donna che il pubblico avrà modo di vedere prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Bersan farà il suo ritorno nel quartiere di Tarlabasi per conquistare il cuore di Arif. Ma l’uomo non apparirà più interessato alla donna, tanto da rifiutarla in malo modo. Ben presto, Bersan capirà che Arif sta nutrendo un debole per Bahar, la sua vicina di casa. La ragazza in preda alla gelosia organizzerà un piano per mettere in cattiva luce la protagonista ed allontanarla per sempre da Arif. Bersan nasconderà un pacchetto di sostanze stupefacenti all’interno dell’abitazione di Bahar con lo scopo di farla arrestare come trafficante di sostante proibite. Il piano tuttavia non avrà il risultato sperato…