The Family chiude i battenti, debutta Forbidden Fruit su Canale 5: ecco di cosa parla

The Family si appresta a salutare il pubblico italiano dopo due stagioni di grande successo ottenuto sui teleschermi di Canale 5. Le vicende di Devin e Aslan chiuderanno i battenti a fine giugno con un finale di stagione esplosivo. Per questo motivo, Mediaset ha già annunciato la produzione turca che prenderà il posto lasciato vacante da The Family. Si tratta di Forbidden Fruit, una nuova serie tv turca pronta a conquistare il pubblico italiano con la sua storia. La trama vede protagoniste due sorelle molto unite ma molto diverse tra di loro che si destreggeranno tra l’alta società e il mondo degli affari della Turchia contemporanea, dove si dice che solo tre cose non possano essere nascoste: l’amore, il fumo e la mancanza di soldi.

The Family chiude, debutta Forbidden fruit: la trama della nuova serie tv

Se The Family è pronta a salutare il pubblico, chi si appresta a debuttare è Forbidden Fruit. La nuova serie tv turca di Canale 5 racconta la storia di una donna scaltra intenzionata ad ottenere un vantaggio dalla causa di divorzio. Peccato che cadrà vittima del suo stesso inganno. Yildiz e Zeynep sono due sorelle molto unite ma con caratteri ed ambizioni diverse. La vita della prima cambierà drasticamente quando incontrerà Ender. Pertanto, la donna avrà intenzione di lasciare Halit senza però perdere la posizione acquisita nell’alta società d’Istanbul e lo stato finanziario. Per questo motivo, Yildiz organizzerà un piano per dimostrare l’infedeltà del marito. Zeynep, invece, inizierà a lavorare nello studio di un socio di Halit e da questo momento che verrà coinvolta in una serie di storie che cambieranno per sempre la sua vita.