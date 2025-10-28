La forza di una donna cambia programmazione per il 1° novembre: la bella novità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv che stanno appassionando sempre più telespettatori sui teleschermi italiani. Le vicende di Bahar collezionano in media oltre 2 milioni di telespettatori. Per questo motivo, Mediaset ha deciso un cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i suoi fans. Secondo quando trapelato da Blasting News si apprende che la serie tv andrà in onda anche di sabato 1 novembre con una puntata speciale che avrà una durata maggiore. Il nuovo appuntamento de La forza di una donna sarà trasmesso a partire dalle ore 14.15 al termine di Beautiful. La serie tv turca andrà in onda fino alle 16:30 quando poi prenderà la linea Silvia Toffanin con il salotto televisivo di Verissimo.

La forza di una donna anticipazioni 1 novembre

Ma cosa succederà nella nuova puntata de La forza di una donna in programma il 1 novembre su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv raccontano che Sirin avvertirà Sarp del piano organizzato da Nezir per rapire Bahar ed i suoi figli. Yeliz, intanto, perderà la vita per mano degli uomini di Nezir che faranno irruzione nel quartiere di Tarlabasi. Munir informerà Sarp della morte accidentale dell’amica della sua prima moglie. Intanto Sarp accompagnerà la sua famiglia in una casa in montagna dove però non ci sarà riscaldamento né cibo da mangiare. L’uomo preoccupato crederà che Munir gli abbia teso una trappola Infine Hatice e Enver appariranno preoccupati per la sorte di Bahar e dei bambini, essendo all’oscuro che sono nascosti in un rifugio isolato.