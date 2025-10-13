La forza di una donna, spoiler 13 ottobre 2025: Sarp non accetta i soldi di Sarp, Ceyda turbata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 13 ottobre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Sarp dopo essersi presentato a casa di Enver ed Hatice farà loro una richiesta che li spiazzerà non poco. L’uomo non ha ancora rivelato alla sua prima moglie di essersi rifatto una vita negli ultimi anni, non solo si è risposato ma ha avuto anche altri due figli.

Spoiler La forza di una donna 13 ottobre 2025: Ceyda turbata ma non racconta nulla a Yeliz

Sarp porterà dei soldi ai genitori di Bahar e insisterà affinché li diano alla sua prima moglie, il sarto però non avrà nessuna intenzione di accettare il suo denaro.

Nel frattempo Ceyda apparirà alquanto turbata dopo quello che è accaduto a casa di Jale durante il suo primo giorno di lavoro. La donna l’ha licenziata dopo averla accusata di aver rubato il pupazzo di Bora. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno sapere che la bionda non avrà il coraggio di raccontare la vicenda a Yeliz e si comporterà in maniera strana.