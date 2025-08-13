La forza di una donna cambia orario: ecco quando e perché

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna continua il suo incredibile successo sui teleschermi di Canale 5. Sono oltre 2 milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende di Bahar, Nisan e Doruk in televisione. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di continuare la messa in onda anche durante la settimana di Ferragosto (11-15 agosto). Tuttavia, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di una variazione d’orario per La forza di una donna in occasione della giornata di Ferragosto. Secondo quando riportato da Blasting News, la serie tv con Bahar andrà in onda con un leggero ritardo rispetto all’orario abituale. Infatti, la puntata del 15 agosto andrà in onda a partire dalle ore 17:40 per permettere la messa in onda di un film sentimentale che sostituirà Forbidden Fruit, Io sono Farah e If you love, che rimarranno sospese.

La forza di una donna anticipazioni puntata 15 agosto

La dizi turca subirà una leggera variazione d’orario per la giornata di Ferragosto. Ma cosa succederà nella nuova puntata de La forza di una donna in programma il 15 agosto su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv rivelano che Bahar avrà problemi economici in seguito alla rottura dello scaldabagno. Enver proverà a rassicurare la figliastra puntando sul pagamento delle camicie che sta facendo per Abas. Ma ecco quest’ultimo ritirerà l’ordine, senza però pagare il conto. Julide, nel frattempo, cercherà di ottenere più denaro da Suat per tenere la bocca cucita su Bahar ed i bambini. Seyfullah dirà a Ceyda che dovrà sposare Peyami mentre Jale dirà ad Hatice che Sirin è compatibile con Bahar per il trapianto di midollo osseo.