La forza di una donna cambia orario dal 29 settembre: la mossa a sorpresa di Mediaset

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv che stanno conquistando sempre di più i cuori dei telespettatori. Ogni giorno le vicende di Bahar Cesmeli collezionano oltre 2 milioni di telespettatori con uno share superiore al 23%. Numeri davvero importanti che hanno portato i piani alti di Cologno Monzese a fare una mossa a sorpresa per quanto riguarda il palinsesto. In particolare da lunedì 29 settembre, La forza di una donna cambierà orario a causa dell’arrivo del daytime di Amici sui teleschermi di Canale 5. La serie tv turca andrà in onda dalle 16:10 fino alle 16:25 quando prenderà la linea il talent di Maria De Filippi che lascerà il posto alle 17:00 a Dentro La Notizia di Gianluigi Nuzzi. Mediaset ha deciso di far rimanere le vicende di Bahar subito dopo Uomini e Donne a causa degli incredibili ascolti registrati.

La forza di una donna anticipazioni in onda dal 29 settembre

Ma cosa succederà nelle nuove puntate de La forza di una donna che andranno in onda dal 29 settembre in prima visione su Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Hatice si recherà alla villa di Suat con l’obiettivo di convincere Sirin a tornare a casa sebbene Enver non appoggi questa scelta. Una volta avvenuto l’incontro, Sirin accetterà di seguire la madre ma il suo ritorno a casa non farà altro che riaccendere i conflitti già esistenti in famiglia. Ceyda, invece, sarà alla ricerca di un nuovo lavoro e per questo farà una proposta alla dottoressa Jale. La donna vorrà fare da babysitter al piccolo Bora. Purtroppo la parente di Hatice e Enver risponderà negativamente alla proposta, ritenendo Ceyda non adatta per tale compito.