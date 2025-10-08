La forza di una donna cambia di programmazione: la bella notizia per i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Ogni giorno, le vicende di Bahar, Nisan e Doruk collezionano ascolti record sui teleschermi di Canale 5. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di fare una sorpresa per i milioni di fan della nota dizi turca. Secondo quanto rivelato da Blasting News, La forza di una donna subirà un cambio di programmazione per quanto concerne la puntata del fine settimana. In particolare, la puntata di sabato 11 febbraio andrà in onda a partire dalle ore 14:10 fino alle 16:30 quando prenderà la linea Verissimo. La serie tv turca avrà quindi una maxi durata con 25 minuti in più rispetto a quelle trasmesse in precedenza.

La forza di una donna anticipazioni puntata 11 ottobre

Ma cosa succederà nel corso della nuova puntata de La forza di una donna che il pubblico avrà modo di vedere sabato 11 ottobre in prima visione sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca raccontano che Peyami e Suleyman faranno irruzione nell’appartamento dove Cevat e Ohran sorveglieranno Bahar, convinti di trovarvi Arif di cui non si hanno più notizie. Purtroppo la ricerca risulterà vana. Arif, infatti, verrà abbandonato in un bosco dove essere stato pestato dai suoi rapitori. L’uomo riuscirà a far ritorno a casa grazie a un camionista che gli offrirà un passaggio. Il ritorno a casa sconvolgerà Bahar, la quale si sentirà in colpa per quanto successo al barista.