La forza di una donna anticipazioni dal 22 al 28 settembre: Nisan racconta la verità a Bahar?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La forza di una donna che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 22 a domenica 28 settembre sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca raccontano Hatice scoprirà che Sirin ha un nuovo fidanzato che le regala abiti e denaro. La donna avrà quindi la conferma dei sospetti sui beni trovati da Enver. Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Sarp cercherà di raggiungere Bahar in ospedale. L’uomo verrà fermato da Ceyda mentre gli uomini di Nazir si avvicineranno alla sua casa. Per questo motivo, Piril deciderà di portare i bambini al sicuro dove verrà raggiunta da Sirin.

La forza di una donna anticipazioni: Nisan vuole rivelare a Bahar che Sarp è vivo

Le anticipazioni de La forza di una donna riguardanti le nuove puntate in programma dal 22 al 28 settembre rivelano che Bahar riceverà incoraggiamenti da parte di Ceyda. La donna si preparerà a tornare a casa dopo aver ricevuto il trapianto di midollo osseo da parte di Sirin. Nel frattempo, Sarp apprenderà di una tragedia avvenuta nella casa sul lago mentre Nisan vorrà rivelare una notizia a sua madre, ora che si è ristabilita in seguito alla delicata operazione. La bambina vorrà dire a Bahar di aver visto e riabbracciato suo padre Sarp in ospedale. Nezir e Azmi, invece, organizzeranno un piano per far uscire Sarp allo scoperto. I due decideranno di prendere casa nel quartiere di Tarlabasi dove sorvegliare le mozze di Bahar con l’aiuto di Elx e Munir.