La forza di una donna anticipazioni settimanali all’11 luglio 2025…..

La forza di una donna anticipazioni settimanali all’11 luglio mostrano Bahar fortemente depressa. Dopo avere scoperto che Sarp non le è stato fedele, la donna ripenserà a tutti gli indizi che potrebbero averle fatto capire l’ambiguità dell’uomo. Sirin, nel frattempo continua tormenterà Bahar, con telefonate anonime.

La forza di una donna anticipazioni, Bahar verrà aggredita e derubata dello stipendio

Bahar riporterà alcune ferite quando sarà aggredita e lo denuncerà alla polizia. Arif capirà le sua difficoltà a tornare a casa e le offrirà soldi. Sirin continuerà a telefonarle senza risposta e si avvicinerà ad Arif con un falso pretesto: cercare un appartamento.

Doruk e Nisan stanno per addormentarsi, pensando al loro padre Sarp. Bahar li asseconderà, immaginerà di vivere nella ricchezza e agio insieme a loro. La dottoressa Jale visiterà Bahar diagnosticandole l’anemia aplastica.

Per guarire, potrebbe servire un trapianto di midollo osseo a Bahar

Mentre a Bahar si avvicina il trapianto, le verrà rivelato invece il tradimento del marito. Bersan le farà visita e si mostrerà amichevole, tuttavia approfitterà di un momento di distrazione di Bahar per nascondere qualcosa in casa sua, di che si tratterà?

Sirin fingerà con i genitori di aver dimenticato Sarp e presenterà Levent come il suo fidanzato. Bahar proverà dolore e il rancore verso Sarp, ora che è al corrente della verità. Enver, ricordando i nipoti, li avvicinerà per chiedere perdono a Bahar per la sua passata assenza. Tuttavia lei rinfaccerà tutte le occasioni in cui lui avrebbe dovuto sostenerla e ha assecondato Sirin.

Jale tenta di convincere Bahar a iniziare le cure, ma lei rifiuterà di affrontare la malattia. Bahar peggiorerà visibilmente, tanto Doruk e Nisan si preoccuperanno seriamente. Jale non sa se informare Enver, Hatice e Sirin sulle condizioni di Bahar. Musa troverà il coraggio e comunicherà tutto alla famiglia.

Bahar perderà i sensi davanti ai figli e capirà di dover curarsi, con la paura di lasciare soli Doruk e Nisan presto…

