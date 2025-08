La forza di una donna anticipazioni puntate dall’11 al 15 agosto: Sarp rapisce Sirin

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è la serie tv del momento. Le vicende di Bahar continueranno la loro messa in onda anche durante la settimana di Ferragosto. Le anticipazioni delle nuove puntate in programma dall’11 al 15 agosto su Canale 5 rivelano che Bahar, Ceyda, Yeliz ed Enver si ritroveranno ad organizzare il loro futuro imminente, considerando la loro situazione attuale che li vedrà senza lavoro e costretti a convivere forzatamente. Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Sarp sarà sempre più deciso a scoprire la verità sulla sua prima famiglia. Per questo motivo, l’uomo si recherà a casa di Hatice per parlare con la sua ex suocera ma non trovandola si recherà nel negozio di telefonia accanto. Sarà qui che Sarp incontrerà Sirin.

La forza di una donna anticipazioni: Sarp preleva Sirin con la forza

Le anticipazioni de La forza di una donna riguardanti le nuove puntate in onda da lunedì 11 a venerdì 15 agosto su Canale 5 rivelano che Sarp preleverà Sirin con la forza portandola al cimitero. In questo frangente, l’uomo confesserà all’ex cognato di provare odio nei suoi confronti per tutto quello che gli ha fatto. Allo stesso tempo, Sirin confesserà all’uomo di averlo sempre amato. Sarp respingerà con forza tali parole, tanto che la sorellastra di Bahar scapperà dall’incontro. Nel frattempo, Jale e Musa finalizzeranno il loro divorzio. L’uomo prenderà dimora accanto a quella di Bahar. Sarà qui che Musa conoscerà Yeliz, che si trasferirà a vivere da Ceyda dopo il divorzio dal marito. Tra i due sembrerà nascere qualcosa. Infine Jale apparirà molto preoccupata per la salute mentale di Sirin e per il fatto che il suo midollo osseo è l’unico compatibile con quello di Bahar.